Подтопление лишило россиян возможности оформить построенные дома

Фото, видео: 5-tv.ru

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Люди вложили миллионы в жилье, но теперь не могут получить адрес, прописку и официально зарегистрировать недвижимость.

Новый закон о защите от паводков, который недавно вступил в силу, поставил под угрозу уже построенные частные дома по всей России. Корреспондент «Известий» Максим Облендер расскажет, почему недвижимость, в которую многие вложили миллионы, теперь просто не могут оформить юридически.

Этот дом Артем строил сам. Вложил два с половиной миллиона рублей. Подвели газ, водопровод. Строили, строили и не достроили. С 4 августа вступил в силу новый 301-й закон.

«Росреестр выдал указания кадастровым службам брать объекты в работу, но законченный продукт в виде техплана и адреса людям не выдавать», — говорит владелец дома Артем Тихонов.

Раньше было так: строить в зоне подтопления разрешали после ряда мероприятий. Проведи изыскания, сделай дренаж, укрепи почву, фундамент заливай с гидроизоляцией. Теперь разрешения не выдают, в регистрации уже построенных домов отказывают. Даже при выполнении этих действий. У Артема до Волги вообще метров 700, дом на горке, но по документам участок в «зоне».

В целом по стране таких «мокрых точек» более 9000. Больше всего — в Красноярском крае, Архангельской области, на Урале, в Поволжье, более 1000 зон в Краснодарском крае, около пятисот в Дагестане. И в разных регионах сейчас появляются подобные истории.

«Порядка 74 миллионов квадратных метров домов, соответственно, из них 65 миллионов квадратных метров жилых помещений на сегодняшний момент рискуют быть не введенными в эксплуатацию», — говорит член комитета Государственной Думы РФ по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Дачная амнистия вообще позволяла сначала строить, только потом регистрировать. Родители Анастасии и построились, а вот регистрацию им приостановили.

«В строительство дома вложен маткапитал, по которому родители обязаны отделить доли своим детям, потому что это государственные деньги», — рассказала Анастасия.

А если дом не зарегистрирован — ни о каких долях речи не идет. Так же, как не будет льгот на коммуналку и прочего. Ни адреса, ни прописки. Кто-то строил, продав квартиру, а теперь остался без официального жилья.

Закон говорит о зоне затопления, например, рекой. Даже если она разливается раз в сто лет — неважно. Подтопление — это уже про высоту грунтовых вод. Но с этим тоже может быть все в норме. Эти зоны часто устанавливают по расчетам, а не ориентируясь на реальную ситуацию.

Новые правила вступили в действие быстро, стройку так — не закончишь, не подгадаешь. Росреестр ссылается на прямое действие закона. Его, понятно, писали с благой целью — защитить людей от паводков. Но, по мнению экспертов, не учли переходного периода.

«В соответствии с Земельным кодексом, если строительство начато до установления или изменения такой зоны, то объект можно завершить, его можно ввести в эксплуатацию. Росреестр, не регистрируя права на такие введенные в эксплуатацию объекты, в какой-то мере, на мой взгляд, нарушает законодательство», — говорит президент фонда «Институт экономики города», член Общественного совета при Минстрое РФ Надежда Косарева.

В Минстрое признают проблему. Закон вышел «сыроватым». Вот что нам ответили на наш запрос.

«Подтопление — проблема масштаба всероссийского. Мы понимаем, что люди хотят строиться, имеют право. Сегодня мы ждем от правительства Российской федерации, методику, как снимаются эти зоны», — говорит заместитель главы администрации Гатчинского муниципального округа Елена Шевырталова.

Те, кто теперь — после вступления в силу нового закона — не может зарегистрировать жилье, делятся на две группы: одни намерены судиться, другие — готовиться к зимовке. В домах, которые остаются вне закона, фактически — построенными, но не признанными.

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