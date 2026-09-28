Режиссер «Человека-паука» возьмется за новую трилогию «Звездных войн»

Фото: www.globallookpress.com/Film Company

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Джон Уоттс рассматривается в качестве постановщика первого фильма будущей серии.

Американский режиссер Джон Уоттс, известный по трилогии «Человек-паук» с Томом Холландом, может возглавить работу над новым фильмом вселенной «Звездных войн». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, проект может стать первой частью новой трилогии. Сценарий написал Саймон Кинберг, работавший над фильмами франшизы «Люди Икс». Предполагается, что новая история будет связана с событиями вокруг семьи Скайуокеров.

Джон Уоттс © Getty Images/ Axelle/Bauer-Griffin / Contributor

Уоттс уже знаком со вселенной «Звездных войн». Режиссер принимал участие в создании сериала «Звездные войны: Опорная команда», который выходил в 2024–2025 годах.

При этом будущий фильм пока находится на стадии разработки. Проект еще не получил официального одобрения Disney, владеющей правами на франшизу.

Если сделка состоится, для Уоттса это станет возвращением к масштабным фантастическим проектам после работы над историей Питера Паркера.

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