Роспотребнадзор предупредил об опасности заражения бешенством от ежей и белок

Фото: MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

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Специалисты призвали россиян не трогать диких животных, даже если они выглядят здоровыми.

Лисы, волки, енотовидные собаки, домашние питомцы и сельскохозяйственные животные могут быть источниками заражения бешенством. Опасность также способны представлять ежи, белки и летучие мыши. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты отметили, что вирус бешенства может находиться в слюне зараженного животного примерно за десять дней до появления первых признаков заболевания. Чаще всего инфекция передается через укус. Однако заразиться можно и в том случае, если слюна больного животного попадет на поврежденную кожу или слизистые оболочки.

В ведомстве призвали не контактировать с дикими животными, даже если они кажутся спокойными и здоровыми. Особую осторожность следует проявлять при встрече с животными, которые ведут себя необычно.

Изменение поведения может быть одним из признаков заболевания и у домашних питомцев. Если собака или кошка стала агрессивной, начала бояться воды, потеряла аппетит или, напротив, стала прятаться, животное необходимо изолировать и обратиться к ветеринару.

Ветеринар Евгений Цыпленков ранее также призывал не трогать ежей и белок в парках. По его словам, бешенством могут заражаться все теплокровные животные, а ежи относятся к природным носителям вируса.

Эксперт отдельно предупредил об опасности попыток самостоятельно «спасти» одиноких ежат или бельчат. Молодые животные нередко просто исследуют окружающую территорию и не нуждаются в помощи человека. Вмешательство в такую ситуацию может представлять опасность как для самого человека, так и для зверька.

При этом при любом потенциально опасном контакте с животным необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

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