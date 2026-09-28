«Есть страх»: Дмитрий Бикбаев впервые рассказал о своем состоянии после падения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Артист также призвал организаторов шоу обращать внимание на вопросы безопасности.

Участник группы «БиС» Дмитрий Бикбаев впервые прокомментировал свое состояние после падения с четырехметровой высоты, случившегося прямо во время концерта. О том, как он себя чувствует и как восстанавливается, исполнитель рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на открытии малой сцены «Покровка Театр».

У артиста диагностировали компрессионный ушиб позвоночника, однако спустя неделю после рокового инцидента его состояние пришло в норму. Бикбаев отметил, что находится под постоянным наблюдением медиков, чтобы избежать ухудшения здоровья.

«Состояние стабилизировалось. Это компрессионный ушиб позвоночника, вызванный падением с большой высоты. На данный момент прохожу медикаментозное лечение и, конечно, наблюдаюсь у врача для того, чтобы не допустить осложнений, которые могут быть после такой травмы», — сказал певец.

При этом артист честно признался, что после пережитого у него появился «определенный страх». Однако останавливаться на этом Дмитрий не собирается: он надеется вернуться на сцену и воплотить все сложные номера, входившие в концертную программу его группы.

«У артистов нет такого понятия „не могу“. Мы в любом случае всегда, как исполнители, ставим перед собой сложные амбициозные задачи и стремимся к тому, чтобы их достигнуть. Разумеется, что сейчас есть определенный страх», — подчеркнул Бикбаев.

Особое внимание певец уделил вопросу безопасности на мероприятиях. Звезда не стал искать «правых или виноватых» и призвал своих партнеров по цеху, а также организаторов шоу, быть предельно внимательными, когда существуют риски для жизни и здоровья артистов и пришедших зрителей.

«Мы живем в таком потрясающем ритме, и очень многие проекты получаются с колес. Если речь идет о безопасности, никаких колес. Нужно говорить «стоп», разбираться» и точно знать, что все будет как часы», — пояснил он.

Несчастный случай с Бикбаевым произошел на большом концерте группы «БиС» в Москве — первом после воссоединения коллектива. Во время исполнения хита «Двухполярный мир» артист должен был совершить опасный акробатический трюк: пролететь над зрителями на тросе, обмотав запястье плотной тканью. Но удержаться не удалось — Дмитрий рухнул прямо в толпу фанатов. Певцу помогли встать, и он вернулся на сцену, чтобы доработать задуманное. Однако после выступления артист жаловался на боли.

Ранее менеджер проекта Антон Клыков рассказал о госпитализации Бикбаева после инцидента. Он добавил, что певец некоторое время будет носить бандаж, но из-за этого коллектив не собирается отменять свои выступления.

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