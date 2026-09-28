Четырех опасных медведей ликвидировали в Забайкалье

Фото: www.globallookpress.com/ Thomas Sbampato

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Жителей региона призвали временно отказаться от прогулок в лесах из-за активности хищников.

Четырех медведей, представлявших угрозу для людей, ликвидировали в Красночикойском районе Забайкальского края. Об этом 27 сентября сообщили в региональном Минприроды в мессенджере «Макс».

На места появления хищников оперативно выезжали мобильные группы охотоведов. Специалисты оценивали ситуацию и принимали необходимые меры для предотвращения опасных встреч медведей с местными жителями.

Для реагирования на выходы диких животных к населенным пунктам в Забайкалье работают 85 мобильных групп. В их составе — 275 охотников.

Власти региона на фоне активности медведей призвали жителей временно не ходить в лес. Специалисты рекомендуют отложить сбор грибов и ягод, рыбалку и пикники. Родителей также попросили уделить особое внимание безопасности детей.

В Минприроды напомнили: при встрече с медведем нельзя приближаться к нему, кормить животное или пытаться сфотографировать его с близкого расстояния. Не следует подходить и к медвежатам.

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