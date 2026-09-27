Стало известно, кто временно заменит Вучича на посту президента Сербии

Фото: Reuters/Djordje Kojadinovic

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Ранее сербский лидер объявил о своем уходе с должности главы государства.

Исполнять обязанности президента Сербии будет глава республиканского парламента Ана Брнабич. Об этом в своем обращении к нации заявил ушедший с поста руководителя страны Александр Вучич.

Он отметил, что официальная передача президентских полномочий состоится в понедельник, 28 сентября. По законодательству страны, если глава государства досрочно прекращает обязанности, их временно возлагают на руководителя парламента. При этом срок такого исполнения не может превышать трех месяцев.

текст. www.globallookpress.com/ Thomas Trutschel

Выборы нового президента Сербии планируется провести до 27 декабря. Пока не будет избран новый лидер, Брнабич сможет представлять республику на международной арене и внутри страны, принимать верительные грамоты от иностранных дипломатов, а также принимать решения в оборонной сфере.

Внеочередные парламентские выборы в Сербии состоятся 25 октября. Вучич, занимавший руководящую должность с мая 2017 года, рассчитывает возглавить правительство страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вучич сложил с себя полномочия президента страны.

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