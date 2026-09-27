Захарова: Канье Уэст не принес извинений русским за поддержку нацизма

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

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По словам официального представителя МИД РФ, известие о возможном выступлении рэпера в Петербурге шокировало россиян, переживших блокаду Ленинграда.

Американский рэпер Канье Уэст принес извинения за поддержку нацизма лишь перед евреями. Перед белорусами, русскими и другими народами России он не извинился. Об этом в подкасте «Переговорка» блогера Георгия Иващенко заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила: в преддверии 8 мая 2025 года, когда отмечалась годовщина Победы в Великой Отечественной войне, рэпер опубликовал провокационный клип. В каждом припеве трека звучала хвала Гитлеру, а завершается композиция аудиозаписью речи фюрера 1930-х годов.

«А к нам, чья страна потеряла 27 миллионов человек от как раз Гитлера, не надо извиняться?» — возмутилась Захарова.

Как отметила Захарова, известие о запланированном выступлении Канье Уэста в Санкт-Петербурге повергло в шок россиян, переживших блокаду Ленинграда. Один из блокадников, узнав об этом, даже начал задыхаться.

Напомним, что в 2022 году в эфире программы InfoWars Канье Уэст признался в симпатиях к Адольфу Гитлеру. Нациста он назвал «парнем, который изобрел шоссе и тот самый микрофон, который я использую как музыкант».

В феврале 2025 года появилась информация, что Уэст опубликовал в соцсети X серию постов, где объявил себя нацистом и признался в любви к Гитлеру. Впоследствии музыкант удалил все эти записи. А позже он продавал футболки со свастикой под своим брендом. Также рэпер утверждал, что «не любит евреев и не доверяет им».

Отметим, что подобные заявления американского исполнителя могут быть связаны с его психическими расстройствами. В 2016 году Канье Уэст сообщил, что страдает биполярным расстройством. Однако в феврале 2025 года рэпер заявил, что этого диагноза у него нет — вместо него ему поставили расстройство аутистического спектра.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Захарова ответила главе МИД ФРГ цитатой из Евангелия. «Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями», отметила дипломат.

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