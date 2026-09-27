«Это сложнее»: Билл Гейтс сравнил регулирование ИИ с контролем над ядерным оружием

Фото: 5-tv.ru

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Миллиардер считает, что одной ответственности разработчиков будет недостаточно для обеспечения безопасности технологии.

Странам будет сложнее договориться о правилах контроля искусственного интеллекта, чем в период холодной войны согласовать ограничения на ядерные арсеналы. Об этом заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу NBC News.

«Это будет сложнее», — сказал Гейтс, отвечая на вопрос о международном регулировании ИИ.

Миллиардер отметил, что усилий только самих компаний-разработчиков недостаточно для обеспечения безопасности технологии. По его словам, в обсуждение должны быть вовлечены государственные структуры, правоохранительные органы и политики.

Он также заявил, что искусственный интеллект нельзя воспринимать как обычное технологическое новшество.

«ИИ — это не просто новая технология. Это действительно эволюционное событие, мы создали интеллектуальный вид, который во многих вопросах уже умнее нас и благодаря экспоненциальному росту в следующие несколько лет станет невероятно умнее нас», — отметил основатель Microsoft.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ИИ пытался взломать три правительственных сайта США.

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