Автобус с туристами попал в ДТП по пути на Октоберфест: есть погибшие

Автобус с 35 туристами попал в серьезное ДТП на юге Германии

Фото: www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand

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Еще несколько пассажиров получили тяжелые травмы.

Туристический автобус, перевозивший группу пассажиров в Мюнхен на Октоберфест, попал в аварию на юге Германии. В результате происшествия погибли два человека, еще несколько получили тяжелые травмы. Об этом сообщило издание Bild.

Авария произошла на трассе А96 в районе Бухлоэ. По предварительным данным, автобус, зарегистрированный в Италии, по неизвестной причине потерял управление, съехал с дороги в кювет и перевернулся.

В момент ДТП в салоне находились 35 человек — организованная группа туристов с Филиппин, которые постоянно проживают в Италии. Один из пассажиров скончался на месте, второй умер в больнице. Не менее восьми человек получили тяжелые травмы.

После аварии движение по трассе перекрыли в обоих направлениях. Прокуратура привлекла экспертов для установления причин произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на севере Москвы произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Авария случилась вечером на Ленинградском шоссе. В результате столкновения пострадали четыре человека, среди них двое детей.

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