Облысению конец? Фармкомпании ринулись лечить выпадение волос

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

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Инвесторы делают ставку на препараты от выпадения волос.

Биотехнологические компании привлекли внимание Уолл-стрит, разглядевшей в лечении облысения перспективный рынок на миллиарды долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Эйфория вокруг средств для похудения, «подарившая» миру тот самый препарат для похудения и превратившая Eli Lilly в триллионного гиганта, пошла на спад. Финансисты принялись искать следующую крупную нишу — и, похоже, отыскали ее. На сей раз в фокус попала проблема, знакомая десяткам миллионов людей, но десятилетиями прозябавшая на обочине фармацевтической гонки. Речь идет об алопеции.

Согласно данным Bloomberg, с конца 1990-х на американский рынок не вышло ни одного нового одобренного лекарства от выпадения волос. Пациенты годами обходились всего двумя старыми вариантами: наружным миноксидилом и финастеридом, чреватыми побочными эффектами вроде учащенного сердцебиения и снижения либидо. Этот разрыв между колоссальным спросом и дефицитом инноваций и породил ту самую «золотую жилу», за которую взялись биотехнологические стартапы.

Ставка на таблетку

Главным триумфатором 2026 года стала Veradermics — ее бумаги взлетели почти на 500% после феврального первичного размещения. Компания торгуется на Нью-Йоркской бирже под тикером (идентификатором на бирже. — Прим. ред.) MANE, что само по себе намекает на ироничную связь с волосами. В основе успеха лежит препарат VDPHL01 — таблетированный миноксидил с замедленным высвобождением. Это не гормональное средство, а новая версия известного вещества, которая, по задумке разработчиков, должна свести к минимуму риск сердечных побочных эффектов, свойственных пероральному миноксидилу (форма лекарственного препарата в виде таблеток, в малых дозах активно применяется дерматологами в обход инструкции в том числе для стимуляции роста волос. — Прим. ред.).

В апреле 2026 года Veradermics отчиталась о положительных результатах фазы 2/3 исследования среди мужчин. А уже в июле обнародовала не менее обнадеживающие данные промежуточного этапа для женщин, страдающих от истончения волос. Если лекарство получит одобрение, оно может стать первой за почти 30 лет таблеткой, одобренной FDA для терапии андрогенетической алопеции, и первой в истории — специально для женщин, пишет Yahoo Finance. Аналитик Jefferies Роджер Сонг удерживает самый высокий целевой ориентир по акциям компании, полагая, что рынок вместит нескольких игроков, поскольку пациенты часто комбинируют разные методы лечения.

Инъекция на основе искусственного интеллекта

Вторая звезда этого бума — Absci Corporation. Ее акции также более чем удвоились в цене с начала года. Эта компания пошла иным путем, разрабатывая ABS-201 — инъекционный препарат, созданный с помощью искусственного интеллекта. В отличие от ежедневного приема таблеток или нанесения растворов, ABS-201 предполагает всего два-три укола за полгода. Такая схема может кардинально повысить приверженность лечению, ведь ежедневные процедуры часто надоедают пациентам.

Промежуточные данные фазы ½а, опубликованные в августе, показали, что препарат хорошо переносится, а его период полувыведения составляет не менее 65 дней, что и позволяет делать столь редкие инъекции. В доклинических исследованиях на мышах ABS-201 продемонстрировал статистически значимое превосходство над миноксидилом в стимуляции роста волос. Eli Lilly, уже заработавшая состояние на препаратах от диабета и ожирения, вложила в Absci 40 миллионов долларов, оценив потенциал этого подхода, сообщает STAT.

Чудо для волос?

Когда заходит речь о «чудо-препарате», многие вспоминают семаглутид и его связь с волосами. Однако здесь кроется важный нюанс. Сам по себе семаглутид, действующее вещество, не является средством от облысения. Более того, многочисленные исследования 2026 года, включая мета-анализы в BMJ и JAAD Reviews, подтверждают, что прием препаратов группы агонистов рецепторов ГПП-1 связан с повышенным риском выпадения волос. Механизм этого явления — телогеновое выпадение, вызванное стрессом для организма из-за быстрой потери веса и дефицита питательных веществ.

Парадокс в том, что в некоторых случаях после стабилизации веса и нормализации обмена веществ у пациентов отмечали улучшение качества волос. Но это скорее исключение, чем правило. Инвесторы же надеются, что препараты от облысения повторят коммерческий успех GLP-1, но уже без побочных эффектов в виде выпадения волос.

Цифры и прогнозы

Насколько велик этот рынок? По оценкам исследовательских агентств, мировой рынок лечения алопеции в 2026 году оценивается в диапазоне от 3,87 до 10,76 миллиарда долларов в зависимости от методологии подсчета, сообщают Research and Markets и GII Research. Прогнозы роста также разнятся: от скромных 5,46% в год до более агрессивных 7,75% в год с перспективой достижения 18,3 миллиарда долларов к 2034 году по утверждению Straits Research.

Однако ключевое отличие от рынка препаратов для похудения заключается в том, что облысение не считается угрожающим жизни состоянием. Следовательно, страховые компании вряд ли будут массово покрывать эти расходы. Основная ставка делается на потребителей, готовых платить из своего кармана. Аналитики Jefferies уже оценивают потенциальные продажи только одного препарата от Cosmo — clascoterone 5% — в три миллиарда долларов, если компания найдет сильного маркетингового партнера.

Почему все хотят быть красивыми?

Возникает вопрос: почему инвесторы так уверены, что люди будут платить за волосы? Ответ лежит в области психологии. Исследования 2026 года показывают, что красота воспринимается как социальный капитал. В условиях неопределенности люди чаще обращаются к внешности как к психологическому ярлыку, сигнализирующему об успехе и статусе. Потеря волос для многих мужчин и женщин — это не просто эстетический недостаток, а серьезный удар по самооценке, который влияет на карьеру, личную жизнь и социальное взаимодействие — все это понимают.

И знаете, кто еще это понимает? Фармацевтические компании. Критики часто упрекают индустрию в том, что она наживается на комплексах, продавая «правильное» тело или «правильную» внешность. И рынок препаратов от облысения — яркое тому подтверждение. Он строится не на лечении болезни в медицинском смысле, а на удовлетворении глубоко личной потребности выглядеть лучше. И пока эта потребность существует, Уолл-стрит будет искать способы на ней заработать.

О чем все-таки не стоит забывать

Несмотря на ажиотаж, у этого бума есть обратная сторона. Veradermics еще не получила одобрения FDA и находится на стадии клинических испытаний. Оценка ее акций уже закладывает очень высокие ожидания, что делает их уязвимыми к любой неудаче в тестах. Absci находится на еще более ранней стадии, и ее путь к рынку может занять годы. Как и в случае с препаратами от ожирения, многие компании-предшественники терпели крах. Поэтому, хотя «конец облысению» и кажется близким, до реальных аптек и рецептов еще далеко. Инвесторы, вложившиеся в этот тренд, делают ставку не на сегодняшний день, а на будущее, где выпадение волос перестанет быть неизбежностью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что же делать, если волосы начали сильно выпадать.

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