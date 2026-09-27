«Кто разрешил мне иметь дочь?» — певица Рианна поделилась семейным видео
Рианна показала редкие кадры с годовалой дочерью
Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press
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Артистка показала редкие моменты с младшей дочерью после ее первого дня рождения.
Рианна поделилась с поклонниками редкими фотографиями и видео с единственной дочерью Роки, которой 13 сентября исполнился один год.
На кадрах девочка примеряет мамин парик, позирует с бигуди и рассматривает сумку певицы. Когда Рианна пытается забрать аксессуар, малышка расстраивается. Публикацию артистка сопроводила шутливой подписью: «И кто разрешил мне иметь дочь?».
У Рианны трое детей от рэпера ASAP Rocky — трехлетний Риза, двухлетний Риот и годовалая Роки. Певица ранее рассказывала, что всегда мечтала о материнстве.
При этом часть поклонников отмечает, что после рождения детей Рианна практически приостановила музыкальную карьеру. Еще до появления на свет ее первого ребенка в Сети появлялись сообщения о подготовке девятого студийного альбома артистки, однако дата его выхода пока не объявлена.
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