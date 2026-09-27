Швейцарцы отказались от вечного нейтралитета

Фото: www.globallookpress.com/Christophe Bluntzer

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В случае одобрения инициативы Берн получил бы ограничения на взаимодействие с военными альянсами и ввод санкций.

Около 68% участников референдума в Швейцарии выступили против инициативы об ужесточении принципа нейтралитета страны. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте правительства Швейцарии.

Для его принятия требовалась поддержка не только большинства граждан, но и большинства кантонов страны.

Референдум по «Инициативе о нейтралитете» прошел 27 сентября. Авторы предложения выступали за более жесткие правила для сохранения нейтрального статуса Швейцарии.

В случае принятия инициативы возможности Берна вводить экономические ограничения против других государств будут ограничены. Такие меры можно будет применять только после соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

Кроме того, документ предусматривает ограничения на взаимодействие Швейцарии с военными союзами, в том числе с НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Швейцария расширила антироссийские санкции, добавив в список 16 физических лиц и семь организаций. Ограничения предусматривают заморозку активов, а для граждан — также запрет на въезд и транзит через страну. Решение стало продолжением политики Берна по синхронизации санкционных мер с Евросоюзом.

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