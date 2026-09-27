Иран заявил о захвате американского подводного дрона в Ормузском проливе

Фото: www.globallookpress.com/US Navy

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В КСИР сообщили, что аппарат Remus 600 передали специалистам для изучения данных.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили о захвате американского автономного подводного аппарата в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на ВМС КСИР.

По данным иранской стороны, был перехвачен беспилотный подводный аппарат Remus 600, который, как утверждается, использовался для разведывательной деятельности. В КСИР сообщили, что устройство передано специалистам для изучения содержащейся в нем информации.

Заявление прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности между Тегераном и Вашингтоном. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о передаче США семидневного плана по возобновлению движения судов через Ормузский пролив.

При этом президент США Дональд Трамп 26 сентября отверг предложение Ирана о семидневном перемирии и заявил о намерении возобновить давление на Исламскую Республику после ноябрьских выборов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о подготовке США и Израиля к новому удару по Ирану. Поводом для таких выводов стали заявления президента США Дональда Трампа и действия американских и израильских вооруженных сил.

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