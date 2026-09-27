Год спустя: в деле Усольцевых появился важный нюанс

Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева/mu30042016

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Адвокат объяснил, от чего зависит дальнейшее развитие ситуации.

Уголовное дело о пропаже семьи Усольцевых в Красноярском крае может быть прекращено только после подтверждения того, что исчезновение не связано с преступлением. Об этом заявил адвокат Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Дмитрий Кравченко в беседе с ТАСС.

«Прекращено такое дело может быть только в том случае, если будет достоверно установлено, что пропажей людей стало не преступление, а иные причины — несчастный случай, нападение животных, может, вообще живы и где-то прячутся», — отметил юрист.

Кравченко добавил, что сроки расследования по таким делам не ограничены.

Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. В поисковой операции участвовали около 400 человек — спасатели, правоохранители и волонтеры. Специалисты обследовали порядка 500 км дорог, однако обнаружить семью не удалось. Основные поисковые мероприятия завершились 12 октября 2025 года.

Одной из рассматриваемых версий остается возможное нападение дикого животного, однако подтверждений этой версии пока нет. Также ранее не нашла подтверждения версия о том, что Усольцевы могли самостоятельно покинуть Россию.

В январе 2026 года свидетели не подтвердили предположение о возможном побеге семьи за границу. В конце января спасатели возобновляли поиски в районе поселка Кутурчин Партизанского района Красноярского края.

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