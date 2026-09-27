На Сахалине заметили необычного медведя: виновато изменение климата

Фото: www.globallookpress.com/Friso Gentsch

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Человек тут ни при чем.

Гибриды белого и бурого медведей появились на Сахалине из-за изменения климата. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал биолог Дмитрий Федоров.

Ученый объяснил, что таяние арктических ледников вынуждает белых медведей менять локацию. Они все активнее продвигаются на юг в поисках кормовой базы. В то время как бурые медведи двигаются на север. В конечном итоге животные оказываются в одних и тех же местах. То есть эти два вида пересекаются и скрещивание происходит естественным путем — человек в этот процесс не вмешивается.

Не так давно на острове Кунашир в Сахалинской области заметили гибрида белого и бурого медведей. Прежде подобный случай был зафиксирован в Канаде. Произошло это 20 лет назад, в 2026 году. Там таких медведей назвали «пизли» — от английских слов «полярный» и «гризли».

Ранее в китайском городе Яань медвежонок забрался в квартиру на третьем этаже. Неожиданный гость проник в помещение по балконам. Животное напугало людей своими акробатическими трюками. К счастью, никто из людей не пострадал.

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