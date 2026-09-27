Комплексы «Панцирь-С» уничтожили летевшие на Москву ракеты «Фламинго»

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Творение Киева, которое так усердно разрабатывалось последние годы, сбито и уничтожено нашими офицерами-ракетчиками.

Российские военные с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса (ПЗРК) уничтожили летевшие в сторону Москвы украинские ракеты «Фламинго». Об этом 27 сентября сообщил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Это первый случай попытки применения украинскими боевиками ракет типа «Фламинго» по российской столице. Для прорыва систем противовоздушной обороны была выбрана траектория движения максимально близкая к земле — на высоте в 50–100 метров.

Но ракеты, которые так усердно разрабатывались в последнее время Киевом в сотрудничестве с западными специалистами, были все уничтожены бойцами расчета «Панцирь-С».

«В 3:50 обнаружил первую отметку: был беспилотник — уничтожил, потом вторую, третью, четвертую, пятую… Следом за ним, буквально через 10 секунд, на экране появилась высокоскоростная отметка», — рассказал начальник расчета ПЗРК с позывным Барнаул.

«ПЗРК „Панцирь-С“ лишь одно звено большой цепи обороны воздуха города Москва и Московской области. Здесь на вооружении 10 ракет разного типа, два автомата тридцатого калибра, и все это бьет на дальность до 40 километров, то есть все, что отправляет нам враг, будет уничтожено», — подчеркнул корреспондент.

Сафиулин дополнил, что ВС РФ изучили тактику украинских боевиков и в работу расчетов ПВО были внесены дополнения. Небо над Москвой и областью — под надежной защитой.

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