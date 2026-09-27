Эксперт назвал россиянам способ узнать о собираемых про них данных

Марина Холод перечислила россиянам способ узнать о собираемых про них данных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Онлайн-сервис или компания обязаны ответить пользователю в течение 10 дней.

Онлайн-сервис обязан предоставить пользователям информацию о данных, которые он собирает и обрабатывает, а также цель подобных действий. Об этом сообщила ТАСС кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод.

Эксперт отметила, что это касается сведений о том, как человек пользуется тем или иным приложением, какие окна открывает, как реагирует на уведомления. Вся эта информация является персональными данными, так как обычно эти показатели привязаны к личному аккаунту.

«По закону о персональных данных пользователь вправе узнать, какие данные о нем обрабатываются и с какой целью, а компания обязана ответить в течение 10 рабочих дней», — сказала Марина Холод.

Сервисы, использующие программы для анализа действий пользователей обязаны опубликовать перечень учитываемых данных и принципы их применения. При отсутствии кнопки выгрузки или удаления данных клиент вправе направить в компанию письменный запрос.

Такие же правила касаются и зарубежных компаний. Однако эксперт уточнила, что при возможных возникших сложностях гражданам поможет обращение в Роскомнадзор.

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