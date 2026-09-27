Россиян предупредили об опасных «свалочных» медведях

Фото: www.globallookpress.com/FLPA/Paul Sawer

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Такие хищники обладают особым поведенческим типом.

Медведи, добывающие себе пищу на свалках или вблизи небольших населенных пунктах, представляют особую опасность для человека. Об этом рассказал ТАСС доцент кафедры биологии, биоресурсов и аквакультуры Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий Дмитрий Кропачев.

Эксперт выделяет особый поведенческий тип таких хищников — одной из его главных характеристик является привыкание к «легкой», без труда добытой пище.

«Медведи, живущие за счет свалок и дачных поселков, радикально отличаются от диких сородичей. Таежный медведь никогда не подходит к свалкам и населенным пунктам, избегает встречи с человеком и перед зимним сном совершает длительные переходы в поисках естественных кормов.

Синантропный, или оседлый, зверь, напротив, регулярно наведывается к свалкам, отказывается от миграций и круглый год остается на одном месте. Его жизнь полностью зависит от антропогенной «столовой», — сообщил эксперт.

«Свалочный» медведь может не впадать в спячку и привыкнуть к одному месту, где он получает пищу. Подобные изменения опасны тем, что зверь перестает воспринимать человека как потенциальную угрозу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об участившихся случаях нападений хищников на жителей российских регионов.

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