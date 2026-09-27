Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Минздрав утвердил обновленный стандарт терапии.

В комплекс процедур, проводимых для лечения депрессии, добавили акупунктуру токами крайне высокой частоты, электросудорожную терапию и гипоксивоздействие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа Минздрава РФ.

Помимо этого, пациент с симптомами расстройства должен будет посетить уролога и врача-психиатра.

В числе возможных для прохождения процедур появились такие, как электропунктура, акупунктура токами крайне высокой частоты, электронейростимуляция мозга, транскраниальная магнитная стимуляция, электросудорожная терапия, плазмаферез, ультрафильтрация крови и низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови).

Список дополнился тренировками с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при заболеваниях ЦНС и мозга, гипоксивоздействием и воздействием излучением видимого диапазона.

Лечащимся необходимо будет сдать анализы на гепатиты, трепонему бледную и ВИЧ.

Новый документ был принят взамен старого стандарта, утвержденного в 2022 году.

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