Армия РФ уничтожила пункт управления дронами ВСУ

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

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Также ВС РФ поразили две военные машины, перевозившие средства защиты от БПЛА.

Российские военные ударили по пункту управления беспилотниками ВСУ, который находился недалеко от населенного пункта Дружковка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В ведомстве отметили, что с поставленной задачей справились бойцы 54-го мотострелкового полка Южной группировки войск. Позицию боевиков киевского режима военнослужащие установили по площадке взлета и посадки. В министерстве заявили, что вражеский объект располагался в укрытии, замаскированном в лесополосе.

«Удар по объекту беспилотной инфраструктуры ВСУ был нанесен 152- миллиметровыми снарядами, выпущенными расчетом гаубицы „Гиацинт-Б“ 54-го мотострелкового полка», — уточнили в Минобороны.

В результате действий российских военных пункт управления летательными аппаратами был полностью уничтожен. Кроме того, в ведомстве заявили о ликвидации находившихся на позиции операторов и нейтрализации оборудования связи.

Также ВС РФ успешно поразили боевую бронированную машину и пикап противника. Оба военных средства перевозили средства защиты от беспилотников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российская армия продолжает ликвидацию окруженных группировок киевского режима в Доброполье в ДНР.

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