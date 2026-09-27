«Реализуемое чудо»: Слава Копейкин мечтает о любви вне сказки

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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По его словам, этому достижимому чуду есть место в современном мире.

Актер и звезда сериала «Слово пацана» Слава Копейкин поразмышлял о том, какое сказочное чудо стоило бы воплотить в повседневной жизни. Своими мыслями он поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Царевна Несмеяна».

Артист уверен, что из сказок в реальность следует забрать любовь. Он убежден, что это не просто фантазия, а вполне достижимое чудо, которому есть место в современном мире.

«Любовь! Это чудо, реализуемое чудо. Пусть оно случается», — подчеркнул Копейкин.

Ранее о своих сокровенных желаниях в интервью 5-tv.ru говорила заслуженная артистка России Катя Лель. Певица перенесла бы из сказочного мира в реальный мечту о том, чтобы ни один человек в мире не испытывал проблемы со здоровьем.

При этом в вопросе материальных благ исполнительница сделала ставку не на роскошь и волшебные предметы, а на реальную помощь. Она хотела бы дарить людям то, что им по-настоящему необходимо.

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