От бодипозитива к пуш-апам: как меняется повестка о женской красоте

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Объем мирового рынка бюстгальтеров в 2025-м году составил почти 28 миллиардов долларов.

Популярные журналы вовсю пестрят заголовками: в моду снова возвращается пуш-ап — бюстгальтер, который призван максимально подчеркнуть женские прелести.

Про бодипозитив можно окончательно забыть, подчеркнутая сексуальность снова в тренде. Удивительно, как «переворот» в сознании совпал с распространением нового быстрого средства для похудения. Александра Мостовая отметила. Вряд ли это случайно.

О них пишут журналы, о них говорят экономисты, в них выходят на сцену. Еще вчера был бодипозитив, мешковатая одежда и принимайте меня такой, какая есть. А сегодня знаменитости, как в России, так и в мире — рассказывают, что теперь любовь к себе должна быть сексуальной. Так в моду вошли пуш-апы.

«Девчонки должны сама выбирать, хочет она носить лифчик пушап, да пожалуйста. Мне кажется, если ее сделает счастливой, если она при этом здорова, если она при этом любима, и, если она при этом любит, я считаю, что только, пожалуйста, зеленый свет и вперед», — рассказала певица Люся Чеботина.

Объем мирового рынка бюстгальтеров в 2025-м году почти 28 миллиардов долларов. И больше всего как раз продаются модели, подчеркивающие фигуру. Звезды Голливуда — Кайли Дженнер, Эддисон Рей, Оливия Родриго —все чаще на публике в нарядах с акцентом на декольте.

Но еще недавно те же звезды в мешковатой одежде рассказывали про бодипозитив и принятие себя. Фанат оверсайза Билли Айлиш снимала социальные ролики.

А потом похудела и оказалась на обложке Vogue вот в таком наряде, а в интервью рассказала, как хорошо она себя в нем чувствует. И все бы отлично, вот только резкая смена имиджа случилась как раз в тот момент, когда десятки селебрити рассказывали, как они сбросили вес на Ozempic.

Толпы американских звезд и блогеров начали худеть и переобуваться, чтобы переодеться. А ведь это были иконы бодипозитива.

«Новый стандарт красоты он диктует фармацевтика, как должно выглядеть женское тело, как должно выглядеть лицо, повестка принадлежит всем, кто платит. А как проработают эту повестку маркетологи крупных корпораций, так и пойдет», — считает психолог Инна Литвиненко.

Так же неожиданно, хоть и немного позже, похудели и российские блогеры. Алия Салаватова когда-то не стеснялась рассказывать о том, как любит себя такой, какая она есть, с куском мяса в руках и шутками про похудение.

А теперь гордо носит приталенные пиджаки. Правда, уверяет, что это не для поклонников.

«Но я не ради кого-то в первую очередь, ради своего сына и ради себя. То есть это не какая-то, как многие думают, неразделенная любовь или что-то в этом роде», — рассказала блогер Алия Салаватова.

Любовь Сидоркина когда-то не сидела на диетах и рассказывала, что складки на животе — это сексуально.

А теперь аккаунт почищен, ей нравятся сексуальные наряды и оголенный живот. Чтобы подойти к тому, какая она сейчас — пришлось сделать сразу несколько операций. Первая прошла плохо, пришлось переделывать. Но теперь она очень четко понимает, что ей нужен был не бодипозитив.

«То есть это все-таки такое самовнушение, это какая-то адаптация психики, что так? Ну, если я не могу похудеть, значит, я постараюсь изо всех сил доказать себе и окружающим, что я себе нравлюсь, и меня это устраивает. Но я все-таки не верю в эту историю», — рассказала блогер и певица Любовь Сидоркина.

И вот теперь тренд на пуш-апы. Который наконец вышел за пределы социальных сетей и красных дорожек.

Мы на швейном производстве в Москве. Здесь воплощают самые смелые идеи дизайнеров. И отлично знают, что сейчас в моде: леопард, красное кружево, большой объем.

Здесь все начинается с рулона ткани. Правда, он довольно тяжелый, по моим ощущениям, килограммов 20-30, конечно, поднять в одиночку его очень сложно. Ткань раскраивают, вышивают. И только потом материал обретает форму. Мы видим, что в швейном цеху работа в самом разгаре в день, в среднем здесь изготавливают 12 комплектов нижнего белья.

«А вы сами какое белье любите? Вот из представленных сами бы какой выбрали? Я буду смотреть на что-то подобное, но на каждый день носить что-то такое. Ну и леопард. Для диких кошечек. Все устали от оверсайза, от спорта. Снова мир возвращается к женственности, к красоте. Ну и, конечно, все стремятся к форме песочные часы, проходимость», — рассказала Анастасия Якушева.

Но что объединяет худеющих блогеров, Ozempic и тренд на пуш-апы? Компания BlackRock, один из крупнейших инвесторов как лекарства, которое теперь используют для быстрого похудения похудения так и многих модных журналов и конечно производителей нижнего белья. Например, Victoria’s Secret.

«Всегда большие деньги будут решать, создавать повестку дня. Те, которые могут влиять на миллионы своих подписчиков, с ними тоже работают. Поэтому они продвигают только ту повестку тех вот этих больших корпораций, кому выгодно», — считает социолог Рустем Салахов.

И так уж совпало, что одновременно, в один момент случилось сразу несколько событий. Ozempic стали применять для похудения. Victoria’s Secret отказалась от плюс сайз моделей. А BlackRock от политики инклюзивности в своих финансовых решениях, то есть больше не пытается демонстрировать равное отношение ко всем. И наконец блогеры и звезды заговорили о том, что надо быть сексуальной — ради себя.

«Была повестка, повестка божий позитив, бренд заставляли включать буде полных моделей, добавляли их в рекламу. Просто масс маркет решил исключить полных людей из своего бизнеса просто потому, что ему ему невыгодно», — считает маркетолог Янка Попова.

Красота продается лучше, чем бодипозитив. Поэтому пушапы снова поставили на конвейер. Впрочем, заигрывания с повесткой всегда были явлением временным. В отличие от маленьких женских хитростей, которыми мы подчеркивали себя с самых древних времен.

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