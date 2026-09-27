Земля подает сигналы тревоги: нарушены семь из девяти критических границ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Однако экокатастрофу можно предотвратить — все зависит от реакции общества.

Человечество превысило допустимые пределы по семи из девяти планетарных границ, определяющих безопасные условия существования на Земле. Об этом говорится в новом специальном ежегодном научном докладе, который дает комплексную оценку состояния планетарной системы, пишет aif.ru.

Какие границы нарушены

Из девяти процессов, поддерживающих устойчивость планеты, семь находятся в опасной зоне. Исследователи сюда относят климат, биосферу, земельные системы, пресную воду биогеохимические потоки, закисление океана, а также новые виды химических загрязнителей.

По словам ученых, в относительно благополучном состоянии остаются лишь две границы — стратосферный озон и атмосферная аэрозольная нагрузка. При этом утверждать, что проблема исчерпана, нельзя.

Тревога нарастает

По словам эколога и одного из авторов доклада Бориса Сакшевски, давление на пересеченные планетарные границы усиливается. Он отметил, что такая динамика может привести к масштабным сдвигам в природных процессах и сокращению запаса прочности экосистем.

Кроме того, исследователи обращают внимание на то, что мир переживает волны экстремальной жары, крупные пожары и разрушительные наводнения. Обстановку дополнительно накаляет усиление феномена Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана.

Ситуация обратима

Однако ученые не расценивают преодоление границ как необратимую катастрофу. В качестве примера они приводят озоновый слой, разрушение которого удалось остановить только за счет ограничений по выпуску вредных веществ. Вдобавок, исследователи указывают на то, что программы помогли запустить процесс его восстановления.

По их словам, такие изменения следует воспринимать как сигналы предупреждения: они не означают, что планета тут же станет непригодной для жизни, но говорят о нарастающих рисках и о том, что нужно срочно принимать меры по уменьшению нагрузки. Авторы доклада подчеркивают, что необходимые решения уже есть, однако теперь важно их быстро реализовать.

Ранее 5-tv.ru писал о гипотезе, согласно которой у Венеры мог быть собственный спутник, однако со временем он приблизился к планете, разрушился и упал на ее поверхность.

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