Семья в центре бюджета: 10 триллионов рублей на три года и индексация пенсий

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Ставка по семейной ипотеке теперь зависит от числа детей: новые условия и другие соцприоритеты.

Поддержка семей, прежде всего семей с детьми, станет ключевым приоритетом российского бюджета на 2027 год и последующие три года. Это следует из проекта главного финансового документа страны: его разработало правительство и подготовило для внесения в Думу. Рассматривать его будет уже новый состав нижней палаты парламента.

Кроме выполнения соцобязательств, также в приоритете, естественно, армия, и безопасность, и технологический суверенитет. Собственно, эти же стратегические линии у нас неизменны все последние годы.

Если оценивать общий подход к формированию бюджета, то он очень осторожный или, как говорят в правительстве, сбалансированный.

Например, базовая цена на нефть закладывается всего лишь на уровне 50 долларов за баррель, при этом сейчас цена на эталонную марку Brent — 100, а на нашу, марки Urals, и вовсе 110. Из-за ситуации в Ормузском проливе, прежде всего.

А у нас подстраховываются, закладывают минимальный минимум, при котором бюджет сойдется. Если ниже — будет дыра, если выше — «навар» пойдет в Фонд национального благосостояния, про запас.

В общем, на нефтяной рог изобилия не рассчитывают. Чтобы при любых событиях, а вдруг помирятся завтра, и нефть хлынет на рынок, а вдруг еще что. Так вот, чтобы при любых «а вдруг» все социальные обязательства выполнить. Получится избыток, найдут куда деть, тем более в бюджете уже заложен «дефицит» в 2,2% ВВП.

«Президент подчеркивал, что «именно человек, российские семьи, их устремления должны находиться в центре всех наших программ, шагов, решений. Предусмотрели средства на ежегодную индексацию пенсий, материнский капитал, на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, обеспечение людей с ограничениями по здоровью, страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также помощь участникам специальной военной операции и их близким», — сказал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Пенсии по старости проиндексируют дважды — в феврале на 6,8%, на размер ожидаемой инфляции, и в апреле еще на 3,3%, по расчету роста зарплат. Таким образом, средний размер пенсии на конец 2027 года составит почти 30 тысяч рублей.

«Детский бюджет» на три года составит 10 триллионов рублей, включая выплату единого детского пособия, индексацию материнского капитала, о чем говорил премьер, семейной выплаты в виде частичного возврата налогов, и пятая часть «детского бюджета» заложена на улучшение жилищных условий, порядка 1,9 триллиона рублей. Впрочем, нельзя сказать, что этот бюджет является копированием предыдущего: Минфин внес несколько поправок, которые, сохраняя контуры, наполняют другим содержанием.

Так, например, уже с первого октября изменятся условия для льготной «семейной» ипотеки. Было как: ставка 6% для всех семей, кроме «северных» и «дальневосточных».

Теперь вводят градацию где размер процентной ставки будет прямо зависеть от количества детей. Так что старая ставка 6% уже только для многодетных, где три ребенка. Если четыре или пять, ставка может быть и вовсе 2%. В противном случае ставка выше, но все равно льготная по сравнению с обычными условиями в коммерческих банках. Да, и важная оговорка: это все для многоэтажек, для ИЖС, то есть для строительства домов. Условия прежние: 6% независимо от состава семьи. Ключевое условие прежнее — хотя бы один дошкольник.

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