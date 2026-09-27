Топливный вопрос США и Европы как комикс: мировой кризис набирает обороты

Фото, видео: www.globallookpress.com/Attila Volgyi; 5-tv.ru

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Зеленский находится в гуще событий и собирается «прилететь в Москву на ракете», но ему все равно ничего не достанется.

Страны НАТО предлагают добавить в Совбез своих — Германию и Японию. Что, конечно, очень странно: ради ограничения агрессии этих стран в свое время и создавали механизм Совбеза.

Но разобраться, кого включать в Совбез, кого не надо, пока «руки не доходят». И со всеми своими ограничениями, несовершенствами ООН остается, пожалуй, единственной площадкой, где все хотя бы пытаются говорить со всеми.

Репортаж корреспондента «Известий» Николая Иванова из Нью-Йорка.

Несколько контуров безопасности. Задействованы тысячи сотрудников полиции, спецназа, саперов. Воздух закрыт вертолетами и дронами. На воде — катера береговой охраны. Сикрит сервис заранее отрабатывали до мелочей передвижения кортежей: безопасность нужно обеспечить главам государств и правительств.

ООН — единственная площадка в мире, где все должны разговаривать со всеми. Но вместо дискуссий — парад демаршей. Вот иранцы покидают зал, когда говорит Трамп. Потом кубинцы. Генассамблея совсем пустеет, когда к трибуне выходит и израильский премьер.

«Если здесь есть еще какие-нибудь моральные трусы, которые до сих пор не покинули этот зал, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас! Спасибо большое», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Противоречия достигли точки кипения. Европа — готовится к большой войне. С нами. Глава МИД Польши Сикорский несколько дней назад заявил — запасается рисом и вареньем.

«Это шутка насчет риса и варенья?»

«Мы должны готовиться, чтобы сдерживать вас», — ответил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

А вот начальник европейской дипломатии Кая Каллас, немецкий министр Вадефуль, финский президент Стубб, который на полях Генассамблеи, где обычно говорят о мире, заключил сделку с Зеленским о производстве дронов для Украины — просто убежали от нас.

Из значимых двусторонок на полях Генассамблеи: британец Бернем, Макрон и Зеленский. Который снова клянчил Пэтриоты. Но Трамп ему и слова почти не дал. Зато рассказал о желании встретиться с Путиным.

«Мы уже встречались на Аляске — можем провести еще одну встречу», — заявил президент США Дональд Трамп.

Зеленский обиделся. И во время общения с журналистами — даже средний палец показал. Высокая украинская культура. Зеленский даже пытался шутить про визит в Москву. Мол полетит туда на ракете. Ему казалось, что искрометно, но по факту примерно, как в том номере с роялем — пошло. После выходок украинцев наш глава МИД Сергей Лавров — встречается с госсекретарем США Рубио.

Отель Лотте. Максимальные меры безопасности. Обстановка тотальной секретности. Господин Госсекретарь, есть ли новые идеи для мирного урегулирования? Ответа — нет. Но очевидно: новые идеи были бы и не нужны — если б Запад не развязал против России гибридную войну. Руками Киева.

«Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого. Все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В выступлении с трибуны зала Генассамблеи — Сергей Лавров еще раз говорит о главных бенефициарах конфликта.

«Ради утопической целью сдерживания России Запад своими руками разрушил систему европейской безопасности, взрастил русофобский режим в Киеве. Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Генсек ООН, визави Лаврова по двусторонним встречам — получили от России — доклад «Наследники Геббельса» — о том, как Киев устроил кровавую постановку в Буче. На западе — тишина. И по поводу расследования бучи. И по поводу украинского национализма:

Генеральному секретарю ООН Россия передала доклад о событиях в Буче и деятельности украинских националистических организаций. Западные представители эти заявления не поддержали.

«Замалчивание западом этой темы. Это потому что они действительно не видят в проблемы или это сознательное решение, чтобы продолжать давить на Россию и поддерживать Киев?» — задал вопрос корреспондент «Известий».

«Когда канцлер Мерц говорил: наша тема — чтобы Германия стала вновь главной военной силой в Европе. Понимает ли он что значит вновь? Опасная тенденция: мы имеем процесс создания Четвертого рейха», — ответил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В последний день на встречу к Лаврову пришел министр иностранных дел Германии. Накануне он поддержал США в желании пригласить на саммит большой двадцатки Путина. А во время переговоров аккуратно прикрыл доклад о фейках националистов в Буче, как будто ничего не заметил.

«Он выдал записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно. О чем мне господин Вадов увести? Ничего нового я оттуда не извлек», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Европейцев же, похоже, все устраивает. Очень нежные французские встречи Зеленского с Макроном. Эти двое ставят все новые стандарты близости. По Нью-Йорку они передвигались в окружении безумного количества охраны. Как будто кому-то нужны.

Более того, Госсекретарь Рубио сообщил публично: Штаты отправляют официальное приглашение Владимиру Путину на саммит большой двадцатки в декабре. Он пройдет в Майами. Кая Каллас уже фрустрирует. У нее все от Путина.

«Это было очень тяжело слышать, учитывая, что всего несколько дней назад российским сотрудникам разведки были предъявлены обвинения в убийстве американцев на территории США. Поэтому мой вопрос: действуют ли эти разведчики в одиночку или получают приказы от Владимира Путина?» — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Но европейская экспансия продолжается. Теперь Брюссель нацелился на Армению. Хотя премьер Пашинян убеждал нас — от Москвы Ереван не собирается отворачиваться.

«Мы хотим трансформировать, укреплять наши отношения с Российской Федерацией, углублять наши дружеские, братские отношения с Российской Федерацией», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Сербия — кандидат на вступление в Евросоюз. Но если Белграду дадут зеленый свет — условия работы с Москвой — вряд ли останутся прежними.

«Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела никаких санкций против Российской Федерации. Есть ли у нас большие давления? Да, конечно, есть», — ответил президент Сербии Александр Вучич.

Не зря Трамп поспешил сепарироваться от кружка русофобов в ООН. В Нью-Йорке ему явно не везло: CNN — в отместку за исключение журналистов из президентского пула — отказалось даже показывать выступление президента на Генассамблее. И Трамп улетел в Вашингтон. На встречу с председателем КНР. Там он похвастался новой вертолетной площадкой из гранита.

«У нас была отличная встреча, и он очень интересуется гранитом. Ему нравится гранит. Он эксперт по камню», — заявил Дональд Трамп.

Показал выучку бесшумного взвода. А председатель КНР продолжил так называемую панда-дипломатию. В 2023 году на фоне обострения отношений Китай забрал своих панд из Американского зоопарка. Но иногда они возвращаются.

«Большая панда служит символом дружбы между китайским и американским народами. У меня есть для вас хорошая новость, всего через несколько дней две панды — Пинпин и Фушуан прибудут в свой новый дом в зоопарке Атланты», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

И сейчас даже Вашингтону становится понятно: если и договариваться о новом миропорядке, то напрямую с Путиным и Си.

Один из главных вопросов, который обсуждался на Генассамблее и особенно в кулуарах, не Украина и не Иран, хотя темы связаны, а дизель. Мировой кризис набирает обороты.

Ситуацию подогревают слухи, а может, и не слухи, о том, что США готовятся запретить экспорт топлива, чтобы сбить цены у себя на внутреннем рынке. А США — это один из крупнейших экспортеров дизеля в мире, и это может погрузить мировую энергетику в такое пике, что трудно даже представить все последствия. Пандемия разминкой покажется. Ситуация напоминает игру «Слабое звено» или «Игру в кальмара», кому что ближе.

Если Вашингтон не введет запрет, дорогой дизель может подорвать экономику самих США, и самое неприятное для Трампа может стоить республиканцам грядущих выборов в ноябре. Если он введет запрет, то начнутся проблемы, во-первых, у соседей в Мексике 70% дизеля американского. А оно надо? А ну, полезут за топливом?

А во-вторых, от запрета пострадают союзники-европейцы, где цены и так рекордные. Франция уже выдает по 100 евро дальнобойщикам на каждую заправку. Чтобы хоть доставка не встала. Немцы готовятся регулировать цены и компенсировать убытки АЗС. Психологическая отметка — три евро за литр. Китай держит свое при себе и не торопится насытить рынок топливом, хотя запасы имеются. Индия и вовсе в плюсе — закупает нефть, перерабатывает и торгует как никогда.

Европейцы, понятно, упрекают Трампа что он заварил конфликт, от которого «встал» Ормузский пролив. Но он-то не чувствует себя «крайним». Трамп уже в открытую упрекает Зеленского, что из-за провокаций ВСУ мы перестали экспортировать топливо.

Ну что ж, голодание, пусть и топливное, действительно отлично прочищает голову.

И тут уж каждый выкручивается как может. Настоящей сенсацией стало решение Италии возродить атомную энергетику. Спустя 40 лет запрета отрасли. А ведь у них было четыре станции в свое время, и пятую строили, и все закрыли. Формальным поводом стала чернобыльская катастрофа, якобы так напугавшая, но на самом деле там были свои интриги — и политические, и экономические. Что подтверждается еще и тем, что Италия стала закупать электричество у соседней Франции, где его вырабатывают… Внимание! Атомные электростанции.

Последним доводом за возрождение АЭС стала аномальная жара этим летом. Когда резко увеличилась потребность в электроэнергии, а где ее взять? Часть ГЭС встали из-за высыхания рек, и ветряки, как безвольные тряпочки, висели в раскаленном воздухе. В общем, поигрались в «зеленую энергетику» и хватит. Пора делом заняться. На самом деле не существует зеленой энергетики вообще, потому что нет ничего зеленого.

Люди всегда наносят какой-то вред природе, даже те же самые ветряки, электростанции. Но если мы смотрим на долгую перспективу, то именно атомной электростанции выдают наименьший углеродный след. То есть они причиняют наименьший вред природе по сравнению с любыми другими источниками электроэнергии», — комментирует ситуацию независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Собственно, а кто и когда решил, что атомная энергия «не зеленая» технология? Оказывается, к этому приложили руку так называемые экологи. Та же «Гринпис», организация, признанная у нас нежелательной и свернувшая свою деятельность.

Любопытно, что будучи основанной в Канаде, она не очень-то и противилась тому, что в самой Канаде росли одна за другой АЭС, зато по миру они много где наследили.

Дошло до того, что даже отцы-основатели движения открестились от своего детища: мол, это уже не экология, а информационный терроризм.

То, что за «зелеными» маячат тени их спонсоров, уже никого не смущает — фонд Рокфеллеров, Фонд Макартуров, кстати, эти тоже признаны нежелательными организациями в России. Но на волне естественного интереса людей к экологии их лозунги имели действие. Плюс лоббизм на самом высшем уровне. Это ли не совпадение, что, как только в США у власти демократы, так мир погружается в «зеленую» пучину. Один Альберт Гор, нобелевский лауреат, чего стоит.

А как только на Капитолийский холм заезжают республиканцы, так сразу «бури, детка, бури».

Европейцы в этом плане вынуждены подстраиваться под законодателей мод. Всегда оставаясь на шаг или два. Отказ от атомной энергетики в Европе признали ошибкой в апреле этого года, когда доля АЭС в энергобалансе старого света упала с 30 до 15%, вдвое.

Происходит анекдотичная вещь, когда европейцы осознали, что на самом деле спрос на энергию будет расти, тоже идея, что цифровизация, искусственный интеллект — это дополнительный источник спроса на электричество.

Откуда-то его надо взять, и зеленая энергетика вообще никак не может этот баланс закрыть. И теперь решили, ладно, хорошо, давайте признаем все-таки атом чистой энергией», — мнение генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова.

Не только Италия пересмотрела свое отношение к мирному «атому», но и Бельгия, Нидерланды, Швеция. Это только те страны, где всерьез планировали все закрыть и разобрать. Но передумали. О чем уж говорить, если даже в Японии, пережившей Фукусиму, сначала тоже все переполошились, а потом потихоньку начали запускать реакторы заново. При этом большинство стран и не думали прекращать атомную энергетику.

И вот тут минутка для гордости — Россия была, есть и будет одним из безоговорочных мировых лидеров по строительству атомных реакторов, и у себя, и у других. Причем тут такая интересная статистика: в России возводят 18 энергоблоков, а в других странах по нашим технологиям — 28. В то время как Китай у себя строит 37 блоков, а за границей пока один, но активно предлагает. Борьба за мировой атомный рынок по сути разворачивается между пятеркой обладателей передовых технологий — Россия, США, Китай, Южная Корея и Франция. Да, Париж, несмотря на все «зеленые бури» вокруг, сумел сохранить компетенции, хотя, конечно, размах не тот.

«Сейчас атомная станция строится под ключ, то есть когда страна поставщик оборудования еще и деньги дает для того, чтобы эту станцию построить, а уже покупатель постепенно дает этот кредит от наличия дешевых денег и в большом количестве. Это такая важная история», — считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

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