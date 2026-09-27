Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Войска РФ берут в окружение ВСУ под Волчанском и в Доброполье.

У нас иммунитет на уловки Киева. Тем более сейчас, когда на фронте ВСУ попали сразу в два котла: один дочищают наши войска в Харьковской области, второй в ДНР, в районе Доброполья. О том, что думают на фронте о «заморозке», рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Погода меняется, и, кажется, именно на это рассчитывало командование ВСУ в Харьковской области — они ждали как минимум замедления российского наступления из-за распутицы. Но для наших водителей это не проблема.

А еще спасает разветвленная сеть подземных тоннелей. Да, нужно идти больше часа, но можно безопасно выйти к нужной позиции — здесь десятки ответвлений.

Шагать приходится, конечно, очень долго. Это выматывает. Но самое главное -ты незаметен для противника, можешь передвигаться безопасно. И только таким образом можешь лично увидеть, что же происходит в Волчанском котле.

В итоге кольцо вокруг группировки ВСУ, застрявшей в лесах и посадках северо-восточнее Волчанска, сжимается с двух сторон одновременно.

За прошедшую неделю здесь установили контроль над Петропавловкой, Бузово, Хижняково, Лозовой, Красным Яром и Потихоново. Силы противника разрезают на множество маленьких котлов, чтобы затем — зачистить.

«Маскировка на данном этапе — это решающий фактор, сезон позволяет. Двойки-тройки заходили, конечно, не без помощи наших ребят — летчиков, FPV-шников, квадрокоптеров. Проводилась доразведка-разведка», — рассказал военнослужащий группировки войск «Север» с позывным «Елец».

Вот как это происходит. В воздух запускают разведчика «Залу», и мы получаем объективную картину: где натоптанные дорожки, где мусор, где признаки жизнедеятельности рядом с укрытиями.

«И мы как бы фотографируем то место и сравниваем его. Если есть какие-то изменения — значит, там кто-то есть», — рассказал военнослужащий группировки войск «Север» с позывным «Кеша».

Тут же подключается тяжелая техника. Танки Т-72, которые еще год назад многие списывали со счетов как технику, неспособную выжить в эпоху дронов, продолжают воевать. Только больше никаких лихих атак в лоб, никаких танковых клиньев. Экипажи работают с закрытых позиций, как артиллерия.

Пока техника перемалывает оставшиеся в котле силы противника, подразделения 11-го армейского корпуса группировки «Север» отрезают логистику и не дают пробиться сквозь окружение. А попытки противник предпринимает регулярно. В основном по ночам.

И вот уже появился второй котел, не менее важный, — в Доброполье. Минобороны опубликовало карту, на которой четко вырисовывается полное окружение.

А на других кадрах Доброполье с воздуха. ВСУ превратили городок в один большой укрепленный район, но прятаться больше негде — повсюду поднимается дым. По данным разведки, здесь засели до тысячи военнослужащих: две бригады Нацгвардии и штурмовой батальон «Скала». Это подразделение — детище еще Сырского, лучшие из лучших, обученные инструкторами НАТО.

Теперь они зажаты, а любую попытку подвезти им подкрепление пресекает наша авиация.

Это кадры из поселка Новодонецкое, ближайшего крупного тылового населенного пункта, где ВСУ могут собрать силы. Снимают сами военнослужащие. Несколько месяцев назад они выгнали местное население и начали использовать дома в качестве казарм и пунктов управления беспилотниками.

Наши войска вычислили пункты дислокации с воздуха, а затем заработала авиация. Как видно на этих кадрах, в дороги смерти превратились и все подходы к линии соприкосновения. Не спасает даже сетка. Таких видео, выложенных в сеть десятки.

Выбитая логистика не позволяет устраивать успешные прорывы. Как результат, стенки сжимаются, застрявшие в котлах военнослужащие сдаются в плен. А каждый пленный — это источник информации.

«Да, брали пленных, то ли под видом страха они рассказывали, сдавали позиции своих сослуживцев», — рассказал военнослужащий группировки войск «Север» с позывным «Тарк».

Все котлы наших вооружениях сил выходят на максимальные точки кипения. После зачистки, и под Волчанском, и в Доброполье, открывается оперативный простор. Никаких крупных населенных пунктов на многие километры вперед. И это, пожалуй, главный итог недели: погода, техника и даже технологии не решают исход, если у одной стороны есть воля идти до конца, а у другой только надежда на то, что грязь остановит наступление.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.