Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Президент заявил, что Украина сама ухудшает свое положение.

Впервые с начала СВО дрогнула сетка провластной пропаганды на Украине. О сбоях вещания сегодня сообщили редакции телеканалов «Новости.Live», «Прямой», «Мы — Украина», «Армия. ТВ» и «Общественное. Новости».

Все они пользовались услугами интернет-провайдеров, чьи дата-центры попали под удары в последние дни. Это может стать ахиллесовой пятой Зеленского, чьи позиции держатся во многом на рассказах об «успехах» ВСУ на фронте. А когда не будет этого одурманивающего сознание информационного покрывала, что останется? Дата-центры, которые помимо телевещания занимаются прежде всего сбором и обработкой данных, в том числе военных, только в сентябре стали объектами российских «воздушных» атак. До этого мы действовали исключительно зеркально: ВСУ бьют по складам — мы бьем по складам, ВСУ атакуют корабли в Черном море — мы взяли под прицел их морские порты, они атакуют наши НПЗ… ну, тут зеркалить нечего, на Украине не осталось крупных НПЗ. Но есть дата-центры. Данные — это же в каком-то смысле новая нефть. Так выглядит «воспитательная работа» в рамках СВО.

Президент в пятницу назвал главный показатель результативности подобного метода.

«Судя по всему, ответные действия российских Вооруженных Сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят: энергетическое (то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ), воздушное (взаимно прекратить удары). Особенно, видим, им нужно прекратить удары наших беспилотников „Герань“, современных „Гераней“, против которых нет, во всяком случае, пока у них нет противодействия, противоядия, и прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение», - сказал Владимир Путин.

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