«Просто не предлагали»: Слава Копейкин рассказал о первом опыте в комедии

Слава Копейкин заявил, что хотел сняться в комедии, но ему не предлагали ролей

Фото, видео: legion-media/PhotoXPress.ru; 5-tv.ru

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Артист сыграл главную роль в картине «Царевна Несмеяна».

Российский актер Слава Копейкин рассказал, почему решился на дебют в комедийном жанре. Свой ответ артист дал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Царевна Несмеяна».

Звезда сериала «Слово пацана» признался, что желание поработать в комедии у него было уже давно. При этом он подчеркнул, что раньше ему попросту не поступали подобные предложения.

«Я всегда хотел (сняться в комедии — Прим.ред.). Просто не предлагали», — пояснил актер.

Копейкину в кинопроекте досталась роль Еремы — парня, который вместе с сестрой попадает из современной Москвы в Тридевятое царство. Вернуться обратно героям будет непросто: Ереме предстоит рассмешить дочь местного правителя царевну Несмеяну.

Сам актер, рассуждая о том, насколько он похож на своего персонажа, отметил, что их объединяет только одно — целеустремленность.

«Больше, мне кажется, мало таких черт», — добавил артист.

Ранее Копейкин рассказал о работе над образом рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) в биографическом фильме про артиста.

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