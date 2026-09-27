Повышенные пошлины на БАДы из недружественных стран утвердили в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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При этом под ограничения не попали две европейские страны.

В России установили ввозные таможенные пошлины в размере 35% на биологически активные добавки (БАД), произведенные в недружественных странах. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, которое размещено на официальном сайте нормативных актов.

Документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Новые правила начнут действовать через семь дней после официального опубликования и будут применяться до конца следующего года.

При этом в постановлении указано, что исключение сделано только для двух европейских стран — Венгрии и Словакии. На продукцию из этих государств повышенный тариф не распространяется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп ввел новый пакет ограничений против России и Ирана. Закон получивший название в честь умершего сенатора Линдси Грэма*, который был одним из его инициаторов, включает в себя стопроцентные пошлины в отношении основных экспортеров российских энергоресурсов, а также пошлины в 500% на весь импорт из РФ в США.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

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