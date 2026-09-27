Петербургский «Зенит» и китайский «Шанхай Шэньхуа» будут сотрудничать

Фото: Константин Золин/ФК «Зенит»

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Команды разыграют товарищеский матч в Китае 27 сентября.

«Зенит» и «Шанхай Шэньхуа» договорились о сотрудничестве, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

«Отдельное внимание будет уделено обмену профессиональными знаниями: стороны планируют проводить как виртуальные сессии по передаче опыта, так и полноценные стажировки специалистов. Кроме того, планируется приглашать представителей клубов на конференции, семинары и форумы по спортивному менеджменту и маркетингу», — написали в заявлении пресс-службы «Зенита».

Планируются товарищеские матчи между основными составами клубов. Также клубы будут вместе готовить молодых футболистов: приглашать друг друга на международные юношеские турниры, проводить ежегодные стажировки для игроков и тренеров и вместе повышать квалификацию тренеров.

В пресс-службе «Зенита» отметили, что документ открывает широкие возможности для совместной работы по многим направлениям.

27 сентября команды разыграют товарищеский матч в Китае.

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