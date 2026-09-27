Аппетиты растут: Боня озвучила требования к доходу будущего мужа

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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Блогер призналась, что ее ежемесячные расходы достигают 150 тысяч евро.

Телеведущая и блогер Виктория Боня рассказала, каким представляет своего будущего мужа. Среди обязательных качеств она назвала честность и хорошее чувство юмора, а к внешности относится без строгих требований — мужчина может быть невысокого роста, если ему комфортно в собственном теле.

Главным условием для избранника Боня считает его финансовую состоятельность. По ее словам, будущий муж должен зарабатывать больше нее. Сама телеведущая оценила свои ежемесячные расходы в 100–150 тысяч евро.

Боня объяснила, что пришла к такому требованию после предыдущих отношений. По ее словам, партнеры сначала старались соответствовать ее привычному уровню жизни, но со временем начинали чувствовать себя некомфортно из-за разницы в финансовых возможностях.

«Мои последние двое отношений показали, что мужчина начинает тушеваться. Первое время он пыжится, делает вид, что это не важно. А потом ему тяжело. Потому что я привыкла себе обеспечивать определенные условия жизни. Не то чтобы мне нужно их обеспечивать, просто чтобы мужчина не терялся», — объясняет девушка.

При этом блогер готова менять собственные привычки ради семьи. В частности, она допускает, что после рождения общих детей на некоторое время откажется от поездок в горы. Боня также заявила, что хотела бы двоих детей и считает, что способна мотивировать партнера на финансовый рост.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Виктория Боня ответила на насмешки комментаторов в социальных сетях после рассказа о том, что у нее нашли паразитов в груди.

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