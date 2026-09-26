Лавров назвал качества, которыми должен обладать новый генсек ООН

Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

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По словам главы МИД РФ, ему уже известны кандидаты, соответствующие этим требованиям.

Россия рассчитывает, что новый генеральный секретарь ООН будет учитывать интересы всего мирового сообщества. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

«Расчитываем, что новый генеральный секретарь будет все-таки представлять интересы всего человечества, а не только «золотого миллиарда», — сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что кандидат на этот пост должен соответствовать требованиям, закрепленным в уставе ООН. Среди них он назвал беспристрастность, непредвзятость и выполнение обязанностей главного административного лица организации.

Лавров также добавил, что среди претендентов на должность есть кандидаты, которые обладают необходимыми качествами и могут занимать этот пост.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Лавров заявил о необходимости борьбы с проявлениями неонацизма и выразил мнение, что подобные явления наблюдаются не только на Украине, но и в некоторых странах Европы.

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