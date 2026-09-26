Трибуны с людьми рухнули в парке «Мастер Панин» в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Руководство парка информацию о происшествии комментировать отказывается.

В парке киноприключений «Мастер Панин» на западе Москвы 26 сентября появилась информация о падении трибуны со зрителями. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, конструкция высотой около 5–10 метров обрушилась, один человек мог получить травмы. В этот день в парке проходит фестиваль «Вселенский карнавал огня».

При этом руководитель парка Игорь Панин заявил, что никакого обрушения не было. По его словам, несколько зрителей в состоянии алкогольного опьянения перелезли через ограждение и упали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фестивале «Октоберфест» в немецком Мюнхене погиб охранник аттракциона. Мужчину насмерть придавило платформой аттракциона свободного падения. Несчастный случай произошел на аттракционе Hangover («Похмелье») — башне свободного падения высотой около 80 метров. Погибшим оказался гражданин Сербии, который находился в запрещенной для нахождения зоне.

Также 5-tv.ru уведомлял о шестилетнем мальчике, погибшем после падения с горки в развлекательном центре в Иванове.

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