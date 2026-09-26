Росгвардеец в Курске задержал мужчину, напавшего на продавщицу с секатором

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Обаляева

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Защитника теперь представят к награде.

В Курске сотрудник Росгвардии, находившийся не при исполнении, задержал мужчину, который напал с секатором на продавщицу в магазине цветов. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в мессенджере МАКС.

«Мужчина схватил секатор в магазине, начал угрожать продавщице, а потом погнался за ней прямо по улице. К счастью, рядом проезжал росгвардеец Артем Рыжков, который не был на службе, но остался тем, кем является по сути — защитником», — написал он в социальных сетях.

Росгвардеец самостоятельно остановил нападавшего. После этого он вызвал сотрудников полиции и передал задержанного оперативникам.

Губернатор отметил, что обсудил ситуацию с руководством Росгвардии. По его словам, Артем Рыжков будет представлен к награде за свой поступок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Петербурге задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на женщину с битой. Ночью на проспекте Металлистов он ударил потерпевшую по голове, забрал ее вещи на 28 тысяч рублей и скрылся.

Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

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