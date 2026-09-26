В зоне СВО открыли первый буддийский полевой храм

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Сооружение находится под землей.

Первый буддийский полевой храм в зоне проведения специальной военной операции построили военнослужащие группировки «Центр». Об этом сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе Александр Панькин.

«Это единственный буддийский храм в зоне проведения специальной военной операции. Самое главное, что солдату есть куда прийти и почувствовать себя в спокойной обстановке», — рассказал заместитель командира батальона.

Храм площадью более 160 квадратных метров разместили примерно на трехметровой глубине. Посещать его могут не только буддисты, но и военнослужащие других конфессий.

В строительстве и оснащении храма помогало правительство Тувы, в том числе предоставив религиозную атрибутику.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мемориал «Живым и павшим медикам СВО» открыли в Батайске Ростовской области. На постаменте установили микроавтобус УАЗ. Как рассказал координатор волнтерской группы, именно эта машина прошла в зоне боевых действий легендарный путь.

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