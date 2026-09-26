Точно не Аида? Станислав Бондаренко переименовал новорожденную дочь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Изначально девочку назвали под влиянием сотрудников роддома.

Станислав Бондаренко и его жена Аурелия изменили имя своей новорожденной дочери. Девочка появилась на свет 6 сентября, и изначально родители назвали ее Аидой. Однако спустя несколько недель супруги решили, что малышке больше подходит другое имя. О решении актер сообщил в личном блоге.

Теперь дочь будут звать Меланией. Бондаренко объяснил, что после родов они с Аурелией посмотрели на ребенка и поняли, что ей подходит именно это имя.

Первоначальный выбор был связан с впечатлениями сотрудников роддома, которые описывали девочку как активную и энергичную. Однако со временем родители основались, по их словам, на более мягком варианте.

Дочь родилась раньше срока, а беременность Аурелия называла самой сложной из всех. Женщину несколько раз госпитализировали, а после экстренной операции она провела два дня в реанимации из-за большой кровопотери. Позднее супруги сообщили, что состояние матери и ребенка улучшилось.

«Эта беременность запомнится как самая сложная из всех. Сейчас уже все страшное позади, но все лето мне пришлось провести лежа дома. Четыре раза меня госпитализировали на скорой, еще шесть раз я отказывалась от госпитализации.», — призналась Аурелия.

Мелания стала четвертым ребенком Бондаренко. У актера также есть сын Марк от первого брака с актрисой Юлией Чаплиевой и две дочери от Аурелии. В помощь семье супруги нанимают нянь и водителя, который возит детей на занятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Станислав Бондаренко не запрещает дочерям экспериментировать со внешностью и пользоваться косметикой.

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