Ливни затопили более трети Бангкока

Фото: Reuters/Patipat Janthong

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В отдельных районах вода поднялась до полутора метров, введен режим ЧС.

Тропические дожди, которые продолжались двое суток, привели к подтоплению трети территории Бангкока. Вода вышла из берегов нескольких каналов, а в некоторых районах затопило первые этажи домов.

Глубина воды на улицах местами достигает от 50 сантиметров до полутора метров. Жители спасают автомобили, перемещая их на многоуровневые парковки, однако часть стоянок также оказалась подтоплена. В Некоторых районах для передвижения используют лодки.

Губернатор Бангкока Чатчат Ситтхипхан сообщил о временном закрытии школ 28 сентября. Меру объяснили необходимостью снизить нагрузку на затопленные дороги.

В городе также возник дефицит мешков с песком, которые используют для защиты от воды. По данным городской администрации, если осадки прекратятся на двое-трое суток, дренажные системы и насосы смогут откачать воду в реку Чаопрайя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более четырех тысяч человек пришлось срочно вывезти из зоны подтопления в Дербентском районе из-за разрушения гидротехнических сооружений.

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