Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Оливии
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Фото: 5-tv.ru
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У девочки врожденный порок сердца.
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых Дел».
Накануне мы рассказывали историю маленькой Оливии из Ленобласти. У девочки врожденный порок сердца, который не дает ребенку нормально дышать. Требуется срочная и крайне дорогостоящая операция.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо.
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