Элемент «Заика»: российский гимнаст сделал открытие на кольцах

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Его сложность составляет 0,8 балла.

Илья Заика вошел в историю гимнастики: россиянин придумал новый элемент на кольцах, который назвали его фамилией. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

«По правилам спортивной гимнастики новый элемент получает фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях», — отметили в сообщении службы в Telegram-канале.

Илья Заика дебютировал с новым элементом на этапе FIG World Challenge Cup в Париже и успешно его выполнил. Упражнение — подъем силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой — засчитано рабочей группой под названием «Заика». Его сложность составляет сложность 0,8 балла, он отнесен к группе H. В квалификации гимнаст получил 14,500 балла при сложности 5,8 и вышел в финал с первого места.

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