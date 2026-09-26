В Пакистане при взрыве погибли 11 человек, десятки пострадали
Фото: Reuters/Stringer
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Трагедия произошла рядом с местом проведения праздничного мероприятия на северо-западе страны.
В пакистанском округе Дера-Исмаил-Хан в результате мощного взрыва погибли 11 человек, еще 30 получили ранения. Об этом сообщило агентство Reuters.
Взрыв произошел в районе Даразинда на северо-западе Пакистана рядом с местом проведения праздничного мероприятия «Аман Мела». По данным агентства, среди пострадавших есть люди с различными травмами.
Ответственность за произошедшее взяла на себя радикальная группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан»*.
Округ Дера-Исмаил-Хан находится в провинции Хайбер-Пахтунхва, недалеко от границы с Афганистаном. Регион регулярно сталкивается с вооруженными атаками, связанными с деятельностью исламистских боевиков. В последние месяцы власти сообщали об увеличении числа нападений на сотрудников полиции и сил безопасности.
Ранее в Пакистане произошло другое крупное ЧП: в июле при обрушении шахты из-за взрыва метана погибли девять человек. По словам владельца предприятия, в момент аварии под землей находились 42 горняка.
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