Вернут ли деньги: первое слушание по возврату билетов на Канье Уэста
Первое слушание по возврату билетов на Канье Уэста может состояться в октябре
Фото, видео: www.globallookpress.com/Ron Sachs; 5-tv.ru
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В личной переписке агенство, занимавшееся организацией концерта зарубежного артиста, ответило фанату, что концерт отменен.
Слушание о возврате билетов на концерт Канье Уэста может состояться уже в начале октября. Об этом 5-tv.ru сообщил поклонник рэпера Максим Фикунов, купивший билеты.
По его словам, «Газпром Арена», открещивающаяся от концерта, будет третьей стороной в слушании.
КонцертAccess Opera в личной переписке подтвердило ему отмену выступления. Еще несколько знакомых Фикунова, оказавшихся в подобной ситуации, готовы к коллективному иску.
«Последнее, за что мы цеплялись как фанаты — это информация с сайта мирового турне. Когда информация оттуда пропала, мы стали искать людей, на которых можно выйти, чтобы задать им вопросы», — отметил потерпевший.
На данный момент пострадавшие обратились официально обратились в банк со всеми доказательствами в надежде на возврат средств.
Ранее 5-tv.ru публиковал последнее заявление концертного агентства Access Opera, которое выступает партнером концертного тура Канье Уэста в России. В нем не подтверждается отмена выступления рэпера в северной столице.
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