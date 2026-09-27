Леди Гага скрывается от поклонников после рождения дочери

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Певица хочет сосредоточиться на семье и не будет давать комментарии о личном.

Леди Гага (настоящее имя Стефани Джерманотта) впервые стала мамой и, судя по последним сообщениям, проводит это время вдали от привычной публичной жизни. Певица пока не делилась подробностями материнства с поклонниками и не давала официальных комментариев о рождении дочери.

Как сообщает источник из окружения певицы, девушка планирует обеспечить ребенку приватную жизнь. Он также заявил, что материнство раскрыло в ней мягкую и эмоциональную сторону.

Сейчас певица и Полански предпочитают проводить время с дочерью максимально непублично. При этом сообщений о полном уходе Гаги из карьеры пока нет: ранее она прямо говорила, что не планирует полностью исчезать из музыкальной индустрии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леди Гага впервые стала матерью. Малышка появилась на свет 9 июня в медицинском центре «Сидарс-Синай» в Лос-Анджелесе. По данным инсайдера, имя Роуз выбрано в честь песни La Vie En Rose («Жизнь в розовом цвете») — ее кавер-версию Гага исполнила в фильме «Звезда родилась» в 2018 году. Сами родители никаких комментариев не давали.

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