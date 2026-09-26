Прогноз на выходные: что советуют карты таро

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Персональные рекомендации от экспертов, к которым точно стоит прислушаться.

Выходные — самое время прислушаться к интуиции. В новом материале 5-tv.ru собрали персональные рекомендации от карт таро, к которым точно стоит прислушаться.

Огненные знаки: «Колесница» и «Туз жезлов»

Овнов, львов и стрельцов ждут активные выходные. Вас тянет к переменам, но есть риск задеть партнера горячностью. Лучше разделить энергию на совместной прогулке. Воскресный вечер лучше провести в движении и без споров.

Земные знаки: «Справедливость» и «Шестерка мечей»

Тельцам, девам и козерогам карты советуют погрузится в быт на этих выходных. «Императрица» — забота и уют, «Тройка Пентаклей» — совместная работа над общим пространством. В субботу фокус на финансах и доме. Разговор о бюджете не должен охлаждать романтику: командный подход только укрепит союз. Совместные дела, например, готовка или мелкий ремонт, подарят близость и надежность.

Воздушные знаки: «Справедливость» и «Шестерка мечей»

Близнецам, весам и водолеям карты напоминают о честности. На выходных вас может преследовать чувство неопределенности — покажется, что нить в отношениях потеряна. Но карты уверены, что это временно. 27 сентября придет ясность, если решиться на прямой разговор. Не додумывайте за своего партнера — задайте волнующие вопросы, и сомнения уйдут, уступив легкости и пониманию.

Водные знаки: «Звезда» и «Двойка кубков»

Ракам, рыбам и скорпионам карты советуют поделиться страхами с близкими. В выходные интуиция обостряется, но есть риск замкнуться и додумать лишнее. Проговорите страхи вслух — это разрядит атмосферу и укрепит связь. Позвольте себе уязвимость: «Двойка Кубков» сулит взаимность, «Звезда» — чувство верного пути. Выходные также станут лучшим временем для душевных разговоров или прогулок.

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