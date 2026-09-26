В Красноярске закрыли самую длинную лестницу в России из-за медведей

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Доступ ограничили после участившихся случаев выхода диких животных к людям.

В Красноярске временно ограничили доступ к Торгашинской лестнице — самой длинной лестнице в России. Причиной стали участившиеся случаи выхода медведей в районы рядом с лесными массивами, сообщили в городской мэрии.

На территории установили предупреждающие таблички об опасности встречи с дикими животными. Также временно приостановил работу национальный парк «Красноярские Столбы». Туристов перестали пускать на все входы в парк с вечера 25 сентября, предварительно ограничения будут действовать до 15 октября.

Торгашинская лестница открылась в 2021 году и вошла в Книгу рекордов России. Она состоит из 1683 ступеней и ведет на вершину Торгашинского хребта, откуда открывается вид на Красноярск, реку Базаиху и тайгу. С вершины также начинаются маршруты к природным достопримечательностям и национальному парку «Красноярские Столбы».

В мэрии Красноярска сообщили, что с 15 по 21 сентября городская дежурно-диспетчерская служба получила 97 сообщений о медведях. В 18 случаях жители непосредственно наблюдали животных, еще в 79 — обнаруживали следы их присутствия.

На фоне участившихся нападений медведей Следственный комитет по Красноярскому краю расследует уголовное дело о халатности, повлекшей смерть двух и более человек. По данным ведомства на 23 сентября, в регионе жертвами нападений диких животных стали шесть человек.

Утром 25 сентября в Красноярском крае произошел еще один смертельный случай: медведь напал на 51-летнюю жительницу села Вознесенка Ирбейско-Саянского муниципального округа на ее приусадебном участке.

По данным Минприроды России, численность бурых медведей в стране в 2026 году достигла 307,9 тысячи особей. В ведомстве ранее отмечали, что с 1990 года популяция животных выросла более чем в два раза.

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