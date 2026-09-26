Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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За сутки были ликвидированы около 40 киевских боевиков.

Вооруженные силы (ВС) России продолжают уничтожать окруженные группировки ВСУ в Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что подразделения 51-й общевойсковой армии продолжают ликвидировать живую силу противника в западной и восточной частях Доброполья. За сутки уничтожены до 40 киевских боевиков. Также в Минобороны добавили, что за последние 24 часа ВСУ не предпринимали попыток прорвать окружение.

Ранее в министерстве рассказали о том, что взятие Доброполья обрушит снабжение киевских боевиков в Донбассе, а не только отдельные ее участки. Под контроль ВС РФ переходит не просто город, а один важных стратегических узлов. Подразделения группировки «Центр» добивают окруженного противника. Кроме того, параллельно российские военные развивают продвижение в сторону Александровки.

Наши военные преуспевают и на другом участке фронта — под Харьковым. Там ВС РФ также взяли в окружение формирования ВСУ. Противник регулярно предпринимает попытки прорвать кольцо, но терпит неудачи.

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