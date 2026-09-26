Три человека погибли на Кубани в результате падения обломков украинских БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Еще двое пострадали.

В Северском районе Краснодарского края три человека погибли и два пострадали в результате падения обломков украинских дронов. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального Оперштаба.

Также, по данным местных властей, в результате атаки БПЛА на территории ряда предприятий случились возгорания. Огонь удалось ликвидировать. Кроме того, произошли обрывы проводов на железнодорожной сети. Из-за этого в крае временно было приостановлено движение поездов. Сейчас все помехи устранены. Поезда работают в штатном режиме.

При этом ремонт электросетей до сих пор продолжается. Без света, по уточненной информации, остаются 26 тысяч жителей.

В ночь на 26 сентября киевские боевики с помощью дронов атаковали российские города. Враг направил летательные аппараты, в том числе на Воронежскую, Ростовскую, Брянскую, Орловскую и другие области. Всего дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 645 беспилотников над территорией РФ.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА есть погибшие и раненые. При этом состояние одного пациента оценивается как тяжелое.

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