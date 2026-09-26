За ночь силы ПВО сбили 645 украинских беспилотников над регионами России

Фото: © РИА Новости/Константин Морозов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Атаке со стороны противника подверглись Республика Крым, Воронежская, Калужская, Орловская и другие области.

За ночь силы ПВО сбили 645 украинских дронов над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

По данным министерства, российские военные отражали атаку противника — киевских боевиков — с 20:00 по мск 25 сентября до 8:00 по мск 26 сентября. За 12 часов они ликвидировали 645 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Вражеские дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тульской, Курской, Рязанской, Ростовской областями. Помимо этого, ВС РФ нейтрализовали беспилотники ВСУ в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым. Помимо этого, атаке со стороны боевиков подверглись Ставропольский край и акватории Черного и Азовского морей. Все БПЛА были сбиты.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 26 сентября в результате атаки украинских дронов пострадали пять человек: один житель Таганрога и четверо — Азова. Среди раненых есть ребенок. Всех пострадавших доставили в больницы. Обломками БПЛА повреждена гражданская инфраструктура региона, включая многоквартирные дома и школу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.