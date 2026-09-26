Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Расчеты БПЛА применили противотанковые мины.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов ПВХ-2 группировки войск «Центр» уничтожили узел обороны формирований ВСУ на Днепропетровском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе воздушной разведки операторы беспилотников обнаружили укрепленные позиции противника, состоявшие из нескольких опорных пунктов с личным составом. Объект находился на пути продвижения российских штурмовых подразделений.

После получения координат расчеты подготовили БпЛА ПВХ-2 к вылету. В качестве нагрузки использовались противотанковые мины ТМ-62 с доработанными взрывателями.

Несмотря на противодействие средств радиоэлектронной борьбы, операторы смогли вывести беспилотники к цели и произвести сброс боеприпасов. В результате удара укрепленные позиции были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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