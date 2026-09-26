Клетки получили новую защиту: врачи нашли способ борьбы с раком крови

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виктор Нимаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новое исследование показало, что модификация донорских стволовых клеток может открыть путь к более точной терапии.

Ученые разработали подход, при котором донорские стволовые клетки перед пересадкой генетически изменяют, чтобы будущие методы лечения могли атаковать раковые клетки, не повреждая здоровую кроветворную систему. Об этом сообщает порта Science Daily.

Исследование провели специалисты медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других научных центров США и Канады. В работе участвовали 30 взрослых пациентов с острым миелоидным лейкозом и миелодиспластическим синдромом с высоким риском возвращения заболевания.

Перед пересадкой донорские клетки подвергли редактированию с помощью технологии CRISPR. У них удалили белок CD33, который присутствует на многих раковых клетках при этих заболеваниях, но также встречается на здоровых клетках крови.

Проблема некоторых методов иммунотерапии заключается в том, что при атаке CD33 они могут повреждать не только опухоль, но и здоровые клетки. Удаление этого белка из донорских стволовых клеток должно позволить сохранить восстановленную систему кроветворения.

Все 30 участников исследования достигли приживления пересаженных клеток, которые начали производить новые клетки крови. Скорость восстановления показателей была сопоставима с результатами обычной трансплантации стволовых клеток.

Ученые также проверили безопасность подхода с помощью препарата, направленного против CD33. Результаты показали, что пациенты сохраняли показатели крови, что может указывать на защитный эффект генетически измененных клеток.

Исследователи считают, что в будущем такой подход можно будет сочетать с другими методами иммунной терапии. Это может позволить врачам воздействовать на агрессивные опухоли крови более эффективно, одновременно сохраняя здоровые клетки, необходимые для восстановления организма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.