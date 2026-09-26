Не растения и не технологии: что поможет вырастить урожай на Марсе

Фото: www.globallookpress.com/CNSA

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Исследователи изучают, смогут ли микроорганизмы превратить марсианский грунт в основу для выращивания растений.

Грибы могут стать одним из инструментов для создания сельского хозяйства на Марсе и Луне. Об этом сообщает порта Science Daily. Исследователи из США и Бразилии изучили, как полезные микроорганизмы способны улучшить состав реголита и сделать его более подходящим для выращивания растений.

Лунный и марсианский реголит плохо подходит для земледелия, поскольку в нем не хватает важных для растений элементов. Ученые особенно рассматривают проблему дефицита азота, калия и фосфора, необходимых для нормального роста культур.

В опубликованном обзоре специалисты изучили виды грибов, которые способны помогать растениям получать питательные вещества даже в условиях неблагоприятной среды. Некоторые из таких микроорганизмов уже использовались в исследованиях на борту Международной космической станции.

Особое внимание ученые уделили арбускулярным микоризным грибам. Они вступают в связь с корнями растений и могут действовать как своеобразное продолжение корневой системы, помогая эффективнее получать доступ к ограниченным ресурсам.

Исследователи отмечают, что до применения такой технологии в настоящих космических хозяйствах потребуется провести дополнительные испытания. В частности, необходимо проверить работу грибов с настоящим лунным и марсианским реголитом, а не только с его аналогами.

Если исследования подтвердят эффективность этого подхода, полезные грибы смогут помочь будущим астронавтам выращивать более стабильные урожаи вдали от Земли. Это снизит зависимость космических поселений от постоянных поставок продуктов с нашей планеты.

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